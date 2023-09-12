Pogba'yı bekleyen büyük tehlike!

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın doping testinin pozitif çıkmasının yankıları devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Pogba'nın Amerika'daki bir doktor arkadaşından testosteron takviyesi tavsiyesi aldığı belirtildi.

Amerika'daki doping kurallarının farklı olduğu, Pogba'nın arkadaşının tavsiyesi sonrası aldığı takviye nedeniyle de Udinese maçından sonraki testinin pozitif çıkmış olabileceği aktarıldı.

SAĞLIK PERSONELİ İLE GÖRÜŞTÜ

30 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü Juventus'un sağlık personeli ile görüştüğü ve kullanılması kesin olmayan bir takviye aldığını söylediği ifade edildi.

4 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Juventus'un Udinese maçından önce Pogba'nın aldığı takviyeden habersiz olduğu, şu anda Fransız yıldızın kasıtsız bir durum yaşandığını kanıtlamasının kendisine kaldığı vurgulandı.

Pogba'nın doping nedeniyle 4 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu hatırlatıldı. Yıldız futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta'nın şimdiden savunma için çalışmalara başladığı ve karşı analiz talep etmek için üç günü olduğunun altı çizildi.

JUVENTUS KONTRATI FESHEDEBİLİR

Pogba'nın testlerinin yeniden pozitif çıkması durumunda Juventus'un Fransız yıldızın sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu belirtildi.

İtalya Anti Doping komitesi, Udinese maçından sonraki testleri pozitif çıkan Pogba'ya geçici olarak futboldan men cezası vermişti.

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.