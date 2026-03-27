  Polonya, Arnavutluk'u yenip finale yükseldi
Polonya, Arnavutluk'u yenip finale yükseldi

Polonya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup ederek play-off finaline yükseldi. Lewandowski ve Zielinski'nin golleriyle kazanan Polonya, finalde İsveç ile karşılaşacak.

Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçında Polonya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya, 2-1 skorla kazanarak Play-Off finaline adını yazdırdı.

Polonya'ya turu getiren golleri ise; 63. dakikada Robert Lewandowski ile 73. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.

Polonya'nın bulduğu iki golün asistini Sebastian Szymanski yaptı.

Arnavutluk'un tek golü ise; 42. dakikada Arber Hoxha'dan geldi.

PLAY-OFF FİNALİNDE RAKİBİ

Polonya'nın Dünya Kupası Play-Off finalinde rakibi İsveç oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak

