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Spor

Polonya basını duyurdu! Krzysztof Piatek için Beşiktaş iddiası

Bu sezon Başakşehir formasıyla 29 maçta 20 gol kaydeden Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi. Polonya basını 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Polonya basını duyurdu! Krzysztof Piatek için Beşiktaş iddiası
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Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Polonya basınından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılar, sezon sonunda Ciro Immobile ile yolların ayrılması durumunda golcü takviyesi için Piatek ile yeniden temas kurmayı planlıyor.

PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Piatek, çıktığı 80 maçta 47 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.

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