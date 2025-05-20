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Spor

Polonya basını duyurdu! Robin van Persie'nin gözü Fenerbahçeli o yıldızda

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan ve şu an Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie'nin ortaya sahaya önemli bir transfer yapmak istediği ve dümeni eski takımı Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi. Robin van Persie'nin, sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 12:10 - Güncelleme:
Polonya basını duyurdu! Robin van Persie'nin gözü Fenerbahçeli o yıldızda
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie'nin sarı lacivertli takımda Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 51 maçta forma giyse de geçen yılki performansından uzak olan Szymanski, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Feyenoord'da olumlu bir iz bırakmıştı.

Polonya basınından Mateusz Borek'in haberine göre; Hollanda takımı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz aylarında transfer etmeyi planlıyor.

Haberde detayında Feyenoord'un, orta sahasında görev yapan Jakub Moder'in yanına bir Polonyalı daha monte etmek istediği ve bu ismin Szymanski olduğu ileri sürüldü.

DİĞER TALİBİ İTALYA'DAN

Ayrıca sarı lacivertli futbolcuyu Lazio'nun da istediği ve bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu kaydedilirken, futbolcunun da Serie A'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski bu sezon 51 maçta 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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