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  • Polonya basını yazdı! Sebastian Szymanski için 2 takım teklif yapacak
Spor

Polonya basını yazdı! Sebastian Szymanski için 2 takım teklif yapacak

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için ülkesi Polonya'dan transfer iddiası geldi. İddiaya göre İtalya'dan Lazio ve Hollanda'dan Feyenoord, Szymanski'yi istiyor.

20 Mayıs 2025 Salı 01:46 - Güncelleme:
Polonya basını yazdı! Sebastian Szymanski için 2 takım teklif yapacak
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Feyenoord'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

Polonya medyasından Mateusz Borek, orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.

Mateusz Borek, Szymanski'nin gelecek sezon Fenerbahçe'den ayrılabileceğini öne sürdü.

Tecrübeli gazeteciye göre, yıldız isme eski kulübü Feyenoord'un yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

LAZIO, 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Öte yandan Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığını iddia edildi. Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

TRANSFERİNDE 9.75 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

BU SEZON SZYMANSKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

  • Sebastian Szymanski
  • Transfer İddiası
  • Lazio Feyenoord

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