İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2547
  • EURO
    37,3482
  • ALTIN
    2929.96
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçe damgası
Spor

Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçe damgası

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski attı. Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

16 Ekim 2024 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçe damgası
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Polonya, Hırvatistan'ı konuk etti.

Stadion Narodowy'de oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan maça, Fenerbahçeli futbolcular damga vurdu. Polonya'nın 3. golünü Sebastian Szymanski attı. Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic ise 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada ilk golü, Polonyalı Piotr Zielinski kaydetti. Ardından 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina, attığı gollerle Hırvatistan'ı 3-1 öne geçirdi. 45. dakikada ise Polonyalı Nicola Zalewski, skoru 3-2'ye getirdi.

SZYMANSKI, LIVAKOVIC'İ AVLADI

İlk yarı 5 golle tamamlanırken, 68. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

LIVAKOVIC KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan bir diğer Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla, Hırvatistan'ı 10 kişi bıraktı.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanırken Hırvatistan 7, Polonya ise 4 puana ulaştı.

Grupta bir sonraki maçta Hırvatistan, İskoçya'ya konuk olacak. Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

  • UEFA Uluslar A Ligi
  • Polonya Hırvatistan maçı
  • Fenerbahçe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.