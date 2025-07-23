Polonya, Milletler Ligi'nde Çin'i 5 sette geçti

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.
Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.
VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Karina Noemi Rene (Arjantin)
Polonya: Gryka, Lukasik, Stysiak, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk (Szczyglowska, Smarzek, Lysiak, Grabka, Damaske, Jurczyk)
Çin: Gong, Wang, Wu, Zhuang, Chen, Zhang (Ni, Tang, Dong, Yin, Fan)
Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 25-19, 15-12
Süre: 137 dakika