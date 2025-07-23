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Spor

Polonya, Milletler Ligi'nde Çin'i 5 sette geçti

Polonya, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Çin'i 5 set sonunda 3-2 mağlup etti.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 23:39 - Güncelleme:
Polonya, Milletler Ligi'nde Çin'i 5 sette geçti
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FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.

Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.

VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Karina Noemi Rene (Arjantin)

Polonya: Gryka, Lukasik, Stysiak, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk (Szczyglowska, Smarzek, Lysiak, Grabka, Damaske, Jurczyk)

Çin: Gong, Wang, Wu, Zhuang, Chen, Zhang (Ni, Tang, Dong, Yin, Fan)

Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 25-19, 15-12

Süre: 137 dakika

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