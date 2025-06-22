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Spor

Polonya Milli Takımı'nda Gareth Southgate sesleri

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Caesar Kulesza, Gareth Southgate'in milli takım teknik direktörlüğüyle ilgilendiği yönündeki iddialara temkinli yaklaştı. Kulesza, “Hiçbir yabancı teknik adam Dünya Kupası'nı garanti edemez.” dedi.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 10:29 - Güncelleme:
Polonya Milli Takımı'nda Gareth Southgate sesleri
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Polonya basınına konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Caesar Kulesza, İngiltere Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Gareth Southgate'in Polonya teknik direktörlüğü için önerildiğini doğruladı. Ancak Kulesza, konuya temkinli yaklaştı.

Kulesza, "Onunla çalışmamız için bir teklif aldık ama şunu unutmamalıyız: Hiçbir yabancı teknik direktör bize Dünya Kupası'na katılma garantisi veremez. Eğer böyle bir garantisi olsaydı, hemen sözleşme imzalardım," dedi.

Kulesza ayrıca daha önce büyük umutlarla göreve getirilen Fernando Santos örneğini hatırlatarak, "Tanınmış bir isimdi, herkes onu alkışladı ama sonuç bizim için hayal kırıklığıydı," ifadelerini kullandı.

  • Polonya
  • Caesar Kulesza
  • Gareth Southgate

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