Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın C Grubu'nda heyecan Polonya - Suudi Arabistan maçıyla devam ediyor. Education City Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
POLONYA: 0 - SUUDİ ARABİSTAN: 0
İlk 11'ler şöyle:
Polonya: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Zielinski, Frankowski - Milik, Lewandowski
Suudi Arabistan: Owais - Abdulhamid, Al-Najei, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Malki, Al-Breik, Al-Amri, Kanno, Al-Dawsari - Al-Shehri