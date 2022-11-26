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Spor

Polonya - Suudi Arabistan | CANLI

2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor.

26 Kasım 2022 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Polonya - Suudi Arabistan | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın C Grubu'nda heyecan Polonya - Suudi Arabistan maçıyla devam ediyor. Education City Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

POLONYA: 0 - SUUDİ ARABİSTAN: 0

İlk 11'ler şöyle:

Polonya: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Zielinski, Frankowski - Milik, Lewandowski

Suudi Arabistan: Owais - Abdulhamid, Al-Najei, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Malki, Al-Breik, Al-Amri, Kanno, Al-Dawsari - Al-Shehri

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