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Spor

Polonya'da Arkadiusz Milik EURO 2020'de yok

Polonya Milli Takımı'nda Krzysztof Piatek'ten sonra Arkadiusz Milik de sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyecek.

AA08 Haziran 2021 Salı 13:20 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:20
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Forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, sakatlığı nedeniyle Polonya Milli Takımı'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Paulo Sousa, ayak bileğindeki kırık yüzünden faydalanamadığı Krzysztof Piatek'ten sonra hücum hattındaki bir diğer önemli kozu Milik'i de kaybetti.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği için turnuvada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki Milik'in yerine kadroya başka oyuncu da alınmayacak.

Robert Lewandowski dışındaki önemli skor opsiyonlarından yoksun kalan Polonya, EURO 2020'de İspanya, İsveç ve Slovakya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

Polonya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Lukasz Fabianski (West Ham United), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

Orta saha: Pawel Dawidowicz (Verona), Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskova), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Przemyslaw Placheta (Norwich City), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

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