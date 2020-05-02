Popescu: ''Galatasaray'ın soyunma odasında patron bizdik''

1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan Popescu, vatandaşı Gheorge Hagi ile beraber oynadı.
"SOYUNMA ODASININ PATRONU BİZDİK"
Galatasaray günlerini anlatan 52 yaşındaki Popescu; "Fatih Terim, Hagi ile beraber takıma katıldığımızda bizi çok iyi yönetti. Bizim ciddi olduğumuzu gördü ve soyunma odasında bize özgürlük verdi. Soyunma odasının teknik direktörleri bizdik." dedi.
Popescu, Galatasaray'da 4 sene forma giydi. Romen futbolcu bu süreçte Galatasaray ile UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazandı.