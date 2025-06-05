UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya, Portekiz'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada ise Almanya'da Florian Wirtz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 63. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Portekiz'de Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti.

Portekiz finalde, 5 Haziran Perşembe günü oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.