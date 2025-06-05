İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3067
  • EURO
    44,9136
  • ALTIN
    4263.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz, Almanya'yı geçti! Adını finale yazdırdı
Spor

Portekiz, Almanya'yı geçti! Adını finale yazdırdı

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz, deplasmanda Almanya'yı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 00:58 - Güncelleme:
Portekiz, Almanya'yı geçti! Adını finale yazdırdı
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya, Portekiz'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada ise Almanya'da Florian Wirtz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 63. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Portekiz'de Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti.

Portekiz finalde, 5 Haziran Perşembe günü oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.