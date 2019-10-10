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Portekiz basını Aboubakar'ın Beşiktaş'a imza atacağını duyurdu

Beşiktaş'ta Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın futbol direktörü Ali Naibi, Portekiz basınından A Bola'ya Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Siyah-beyazlıların Aboubakar sevdası devam ediyor. Kamerunlu golcünün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar sesleri yeniden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı... Siyah-beyazlıların sezon başında resmen istediği ancak imza parası istemesinden dolayı transferini bitirmediği Aboubakar konusunda sürpriz açıklamalar geldi. Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncunun durumunu değerlendiren Beşiktaş'ın futbol direktörü Ali Naibi, yeniden bir girişimde bulunabileceklerini söyledi.

İŞTE NAIBI'NIN A BOLA'YA YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN KESİTLER:

"Ocak'ta bir girişim olur mu? Bir şans doğarsa Beşiktaş'ın bunu deneyeceğini söyleyebilirim. Aboubakar, Beşiktaş'ta bir iz bıraktı. Taraftarla onu çok seviyor. Aynı zamanda harika bir golcüden bahsediyoruz. Bundan dolayı Ağustos'ta onu almak istemiştik. Aboubakar'ın her zaman Beşiktaş'ta oynama şansı olacaktır."

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