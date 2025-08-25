İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Portekiz basını Benfica'yı uyardı! ''Dikkat et Talisca geri döndü''

Portekiz basını Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetini manşetlerine taşıdı. Maçın kahramanı olan eski Benfica futbolcusu Anderson Talisca'nın performansına dikkat çekildi ve 'Benfica dikkat et, Talisca geri döndü. Brezilyalı oyuncu kulübeye göre daha fazla güven verdi.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

F.Bahçe'nin Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmesi Portekiz basınında da yankı buldu. Sarı lacivertlilerin bu galibiyeti manşetlere taşınırken maçın kahramanı olan eski Benficalı Talisca'ya da dikkat çekildi. A Bola gazetesi "Benfica dikkat et, Talisca geri döndü. Brezilyalı oyuncu kulübeye göre daha fazla güven verdi. Bir golü de tartışmalı şekilde iptal edildi" değerlendirmesini yaptı. Golofm ise şu yorumda bulundu: Mourinho'nun ekibi şimdi ligdeki zaferin getirdiği moral üstünlüğünü, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalma mücadelesinde özgüvene dönüştürmeyi hedefliyor."

ÖZGÜVENLİ OYNADIM

Talisca, Kocaeli galibiyeti sonrası "Özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Çok çalıştım. Rakibi de iyi analiz ettik. Sadece kendi adıma değil takım adına gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum" dedi. Performansına dair soruya Anderson Talisca, "Takımdaki herkes çok büyük oynuyor. Milan Skriniar ve Archie Brown da golleri dışında çok güzel bir oyun ortaya koydu. Herkesi performansından dolayı kutluyorum" açıklamasını yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun teklifini ise geri çevirdi.

