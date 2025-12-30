İSTANBUL 13°C / 2°C
Spor

Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş'ta ayrılık yakın

Beşiktaş, devre arasında David Jurasek ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınına göre Çekyalı sol bek ayrılığa sıcak bakarken, maddi kayıp yaşamamak adına sözleşmesinin kalan kısmının karşılanmasını talep ediyor.

30 Aralık 2025 Salı 22:59
Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş'ta ayrılık yakın
ABONE OL

Beşiktaş, devre arasında David Jurasek ile olan kiralık sözleşmesini fesih etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, fesih görüşmelerindeki yeni gelişmeyi duyurdu.

A Bola'nın haberine göre, Çekyalı sol bek, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmaya sıcak bakıyor.

RAFA SILVA İLE AYNI İSTEK

Haberde Jurasek'in Rafa Silva gibi takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile ileri düzeyde görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.

MADDİ KAYIP İSTEMİYOR

Öte yandan haberde Jurasek'in, mali açıdan kayıp yaşamak istemediği belirtildi. Oyuncunun, fesih için sözleşmesinin kalan kısmının kulüp tarafından karşılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Jurasek'in mevcut maaşı ile ayrılması durumunda gideceği yeni takımında kazanacağı maaş arasındaki farkı da ödemeye sıcak baktığı belirtildi.

BENFICA KARIŞMAYACAK

Ayrıca Benfica'nın iki taraf arasındaki görüşmelerde sorumluluğu tamamen Jurasek - Beşiktaş cephesine bıraktığı ve sorumluluk üstlenmeyeceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, gol veya asist katkısında bulunmadı.

