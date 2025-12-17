Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Rafa Silva için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Rafa Silva'yla hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık" demişti. Yalçın, Rafa'nın istemesi halinde oyuncuyu kadroya dahil edebileceklerinin de altını çizmişti. Fakat Portekiz basınından Record, yaptığı haberde Beşiktaş'ta Rafa Silva hikayesinin tamamlandığını iddia etti. Portekizli oyuncunun takımdan net bir şekilde ayrılmak istediği vurgulandı. Record'da "Rafa Silva için her şey bitti" cümlesiyle başlayan haberde yıldız futbolcunun, Beşiktaş defterini tamamen kapattığı aktarıldı. Rafa Silva'nın siyah-beyazlı formayı yeniden giymek istemediği ve ara transfer döneminde Benfica'ya dönmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-Beyazlılar, Rafa için çabalasa da yetmedi. 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör istikrarsızlık ve kadro planlaması konusundaki şikayetleri nedeniyle ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.

Portekiz'in önde gelen radyo kanalı Correio da Manha Radio'nun Genel Müdürü Pedro Sousa, Rafa Silva'nın Benfica'ya olası dönüşüyle ilgili konuştu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oyuncuyu çok istediğini belirten Sousa, "Mourinho, Fenerbahçe'deyken Aktürkoğlu'nu istediği kadar Rafa'yı da istiyor" dedi.