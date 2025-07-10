İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0732
  • EURO
    47,0343
  • ALTIN
    4281.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz basını duyurdu! İşte Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi
Spor

Portekiz basını duyurdu! İşte Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekiz basını siyah beyazlı ekibin bir süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı milli yıldız Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Portekiz basını duyurdu! İşte Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi
ABONE OL

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir mesai harcadığı Orkun Kökçü'de artık günleri sayıyor.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Öte yandan Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu. Milli futbolcunun, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacağından bahsedildi.

25+5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralacak ve başarılı futbolcunun 25+5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

ORKUN KÖKÇÜ'YE YILLIK 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle ise yıllığı 5 milyon eurodan 5 senelik sözleşme yapacağı aktarıldı.

10 NUMARALI FORMA VE KAPTANLIK

Yine haberde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye 10 numaralı formayı vereceği ve milli futbolcuyu büyük olasılıkla kaptan yapacağı belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ, İSTANBUL'A GELİYOR

Bu arada O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi perşembe günü tamamlanacak ve milli futbolcu cuma günü İstanbul'a gelecek.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN İMZA TÖRENİ

Hollanda basınından 1908'in haberine göre ise Beşiktaş, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda Orkun Kökçü için imza töreni düzenleyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.