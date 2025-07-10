Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir mesai harcadığı Orkun Kökçü'de artık günleri sayıyor.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Öte yandan Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu. Milli futbolcunun, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacağından bahsedildi.

25+5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralacak ve başarılı futbolcunun 25+5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

ORKUN KÖKÇÜ'YE YILLIK 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle ise yıllığı 5 milyon eurodan 5 senelik sözleşme yapacağı aktarıldı.

10 NUMARALI FORMA VE KAPTANLIK

Yine haberde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye 10 numaralı formayı vereceği ve milli futbolcuyu büyük olasılıkla kaptan yapacağı belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ, İSTANBUL'A GELİYOR

Bu arada O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi perşembe günü tamamlanacak ve milli futbolcu cuma günü İstanbul'a gelecek.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN İMZA TÖRENİ

Hollanda basınından 1908'in haberine göre ise Beşiktaş, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda Orkun Kökçü için imza töreni düzenleyecek.