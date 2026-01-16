Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva ile ilgili Portekiz'den dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, eski yıldızı Rafa Silva ile yeniden anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA TAMAMLANMADI

Kırmızı-beyazlılar, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin tamamlanması için ise Benfica yönetiminin Beşiktaş ile anlaşmaya varması gerekiyor.

ANLAŞMA DETAYLARI

Haberde yer alan bilgilere göre Benfica, bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 2 milyon euro'luk bonus maddesi bulunuyor.

Benfica'nın ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi halinde toplam bedelin 7 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor. Ancak transferin resmiyet kazanması için Benfica'nın Beşiktaş ile anlaşmaya varması gerekiyor.

RAFA, LUZ'A DÖNMEYE HAZIR

2 Kasım'dan bu yana Beşiktaş forması giymeyen Rafa Silva'nın, bu gelişmeyle birlikte eski yuvası Estadio da Luz'a dönmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcu, 2016-2024 yılları arasında Benfica forması giymiş, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Portekiz temsilcisine taleplerini ilettiklerini belirten Adalı, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Sergen Yalçın da, Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada "Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir." demişti.

PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.