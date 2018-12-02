Portekiz basını, Nelson Oliveira transferi için Beşiktaş'ın Norwich City ile anlaştığını yazdı
PORTEKİZ basını, 27 yaşındaki golcü Nelson Oliveira’nın Ocak’ta Beşiktaş’a transfer olacağını duyurdu.
PORTEKİZ basını, 27 yaşındaki golcü Nelson Oliveira’nın Ocak’ta Beşiktaş’a transfer olacağını, 3 milyon euro karşılığında kulüplerin anlaşmaya vardığını duyurdu.
İngiliz Norwich City forması giyen Benfica’nın eski forvet oyuncusunun da Siyah-Beyazlı formayı giymek için istekli olduğu vurgulandı. İmzaların ocakta atılacağı duyuruldu.
(Akşam)
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