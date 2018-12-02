Portekiz basını, Nelson Oliveira transferi için Beşiktaş'ın Norwich City ile anlaştığını yazdı

PORTEKİZ basını, 27 yaşındaki golcü Nelson Oliveira’nın Ocak’ta Beşiktaş’a transfer olacağını, 3 milyon euro karşılığında kulüplerin anlaşmaya vardığını duyurdu.

İngiliz Norwich City forması giyen Benfica’nın eski forvet oyuncusunun da Siyah-Beyazlı formayı giymek için istekli olduğu vurgulandı. İmzaların ocakta atılacağı duyuruldu.

(Akşam)