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Spor

Portekiz basını yazdı! Bruma Galatasaray'a mı dönüyor?

Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmıştı.

26 Nisan 2020 Pazar 18:10 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:10
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Hollanda ekibi PSV, 15 milyon Euro'ya renklerine kattığı Bruma'dan beklenen verimi alamadı. Gözden çıkarılan Bruma için Galatasaray'ın da Avrupa'da tecrübe kazanan eski oyuncusunu transfer etmeye sıcak baktığı öne sürüldü. 

Bu sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan kanat oyuncusunun performansı Hollanda ekibini memnun etmedi. Bu yüzden PSV'nin Bruma'ya gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'yı 2 yıl sonra Real Sociedad'a kiralamıştı.

İspanya'da 1 sezon oynayan Portekizli, tekrar Florya'ya dönmüş, 2017 yılında ise 15 milyon Euro bedelle Leipzig'e satılmıştı. Bruma, sarı kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi. 

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