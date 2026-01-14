Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, A Bola'ya verdiği özel röportajda hem takım arkadaşı Rafa Silva hakkında konuştu hem de siyah-beyazlı camiaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAFA SILVA, BANA DÜŞMEZ"

Rafa Silva ile ilgili soruya temkinli yanıt veren Jota Silva, "Rafa Silva çok iyi bir insan. Kulübe ve şehre uyum sağlamamda bana yardım etti. Fakat son gelişmelerle ilgili konuşmak bana düşmez. Zaten bu konuları aramızda da çok konuşmuyoruz. Bu, sadece Rafa'yı ve kulübü ilgilendiren bir durum. Kimsenin buna karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım iki taraf için de en iyi şekilde çözülür." dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIM"

Beşiktaş'taki hedeflere de değinen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün büyüklüğüne vurgu yaparak, "Beşiktaş, hedefleri her zaman zirve olan çok büyük bir camia. Bu takımda forma giyiyorsan, sahada mücadele etmek ve kupalar için iddialı olmak zorundasın. Sezonun başında iniş çıkışlar yaşadık ancak şu an çok daha iyi bir noktadayız. İkinci yarının bizim adımıza çok daha olumlu geçeceğine inanıyorum ve buna hazırız. Takımın hedeflerine ulaşması için ben de üzerime düşeni sonuna kadar yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK SAMİMİ"

Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açan Jota Silva, "Beşiktaş taraftarının etkisini önceden pek fark etmemiştim. Söylentiler çıktığı anda Türk taraftarlar hemen etkileşime giriyorlar. Adeta sosyal medyada baskın yapıyorlar. Çok samimiler, aynı zamanda çok talepkârlar da. Kulübü gerçekten seviyorlar, tıpkı benim gibi." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplam 8 maçta forma giydi ve 3 gollük katkı sağladı.