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Spor

Portekiz basınında gündem Mourinho! ''Liderlik kokusunu aldı''

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçını 3-2 kazandı. Jose Mourinho'nun ekibi, rakibinin kırmızı kartlarla eksilmesini avantaja çevirerek mücadeleyi çevirdi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü 'Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor' ifadeleriyle övdü.

Aksam4 Şubat 2025 Salı 07:51 - Güncelleme:
Portekiz basınında gündem Mourinho! ''Liderlik kokusunu aldı''
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Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. 45+6'da ve 78'de kırmızı kartla eksilen rakibine karşı maçı çeviren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ülkesinin basınından birçok yorum aldı. Portekiz basını, Mou için "Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Noticiasaominuto adlı haber sitesi, "Çaykur Rizespor, Talisca'nın İstanbul'daki ilk maçında karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

89'DAKİ GOLLE ÇILDIRDILAR

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru rakibinin sayısal olarak zayıf olmasından faydalanarak Rizespor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Sowe, 6. ve 13. dakikalarda attığı iki golle ilk çeyrekte İstanbul taraftarını çaresiz bıraktı. Skriniar 42. dakikada ilk maçında ilk golünü atsa da ofsayta takıldı. Devamında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Dzeko, 45+8'de penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 79'da beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı" ifadelerini kullandı.

DRAMATİK BİR MÜCADELE

Zerozero ise bu karşılaşmayı "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı" başlığı ile yorumladı. Haberde "Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Hiçbir eksik yoktu ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı. 89. dakikada soldan gelen bir ortanın ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşu, uzun bir aranın ardından dramatik dönüşü ve galibiyeti getirdi. Bu kahramanca vuruşla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmış oldu" denildi.

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