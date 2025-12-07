İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz basınından dikkat çeken iddia! İşte Rafa Silva'nın antrenmana çıkma sebebi
Spor

Portekiz basınından dikkat çeken iddia! İşte Rafa Silva'nın antrenmana çıkma sebebi

Bir süre ağrılarını bahane ederek antrenmana çıkmayan yıldız oyuncu Rafa Silva hakkında dikkat çeken iddia Portekiz basınından geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki deneyimli oyuncu menajerinin yönlendirmesiyle ceza almamak için antrenmanlara çıkmaya başladı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Portekiz basınından dikkat çeken iddia! İşte Rafa Silva'nın antrenmana çıkma sebebi
ABONE OL

Kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Takımın kötü gidişatı nedeniyle ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, yaklaşık 1 aydır antrenman ve maçlara çıkmıyordu. Portekizli, takımla birlikte çalışmalara başladı.

ANTRENMANA ÇIKMA SEBEBİ

Portekiz basınından Record, Rafa Silva'nın idmanlara dönüşünü göz boyama olarak değerlendirdi. Record'a göre Rafa, menajerinin de yönlendirmesiyle ceza almamak için antrenmanlara çıkmaya başladı.

BENFICA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın adı eski takımı Benfica ile anılıyor. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

KONTRATI HAZİRAN 2027'DE BİTECEK

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asist kaydetti.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.