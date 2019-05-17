Portekiz basınından ilginç iddia! Beşiktaş Sacko ve Wakaso ile ilgileniyor

Yaz transfer sezonunun çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Guimaraes'de forma giyen Falaye Sacko ve Alhassan Wakaso için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, ara tranasfer döneminde Wakaso için 500 bin euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ancak bu teklif, Portekiz temsilcisi için kabul görmedi.

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda ibre yeniden Vitoria Guimaraes'e dönerken, bu kez radara Falaya Sacko'da girdi. Haberin detaylarında verilen bilgilere göre Beşiktaş, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SACKO İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE

Öte yandan Falaye Sacko için Fransız kulüplerinin devrede olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın istenilen rakamı Portekiz kulübüne ödemesi halinde transferin gerçekleşebileceği, her iki oyuncunun da siyah-beyazlılarda forma giyemeye sıcak baktığı belirtildi.

SACKO VE WAKASO KİMDİR?

24 yaşındaki Falaye Sacko, sağ bek bölgesinde oynuyor. Malili futbolcu bu sezon Guimaraes formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 3 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki Alhassan Wakaso ise ön libero mevkiinde forma giyiyor, Ganalı oyuncu, bu sezon Vitoria Guimaraes formasıyla 34 maça çıktı ve 2 gol katdetti.