Portekiz basını, Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

Record gazetesinin müdürü Sergio Krithinas, Now kanalında Portekizli yıldızın devre arasında Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılabileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta milli maç arasında Rafa Silva krizi doğdu. Yıldız oyuncu bel ağrısı şikayetiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun MR'a girdiğini ve patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı.

"BU SAVAŞTA GALİP OLACAK"

Krithinas, Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti ve "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak" dedi.

BENFICA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Krithinas, Beşiktaş'ın Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğünü söyledi. Portekizli gazeteci ayrıca, Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini ifade etti.

EN SON NE ZAMAN FORMA GİYDİ?

Portekizli yıldız, en son 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde 90 dakika forma giymişti.