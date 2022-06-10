Portekiz, Çekya'yı 2 golle devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Portekiz, sahasında Çekya'yı konuk etti.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı ve grup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Cancelo'nun golüyle öne geçen Portekiz, 38'de Guedes'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı. Öte yandan Portekiz'den Bernardo Silva, maçın iki golünün de asistini yaparak yıldızlaştı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Portekiz, rakibini kendi yarı sahasına neredeyse yaklaştırmazken skoru da korumayı başardı ve üç puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla Portekiz, oynanan üçüncü maçlar sonunda 7 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Çekya ise 4 puanda kalarak üçüncü sırada kaldı.