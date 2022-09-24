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Spor

Portekiz, Çekya'yı farklı yendi

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta deplasmanda konuğu olduğu Çekya'yı 4-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

24 Eylül 2022 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, Çekya deplasmanına konuk oldu. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 33. ve 52. dakikada Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Çekya'da Patrik Schick, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Portekiz, gruptaki puanını 10'a yükseltti. Çekya ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz, sahasında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Çekya, ise İsviçre deplasmanına gidecek.

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