Portekiz, Çekya'yı farklı yendi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, Çekya deplasmanına konuk oldu. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 33. ve 52. dakikada Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Çekya'da Patrik Schick, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Portekiz, gruptaki puanını 10'a yükseltti. Çekya ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz, sahasında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Çekya, ise İsviçre deplasmanına gidecek.