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Spor

Portekiz devi dümeni Süper Lig'e kırdı! Hedef Trabzonspor'un yıldızı Pedro Malheiro

Transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu bulunduran Portekiz devi Benfica dümeni bir kez daha Süper Lig'e kırdı. Portekiz ekibi Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Portekiz devi dümeni Süper Lig'e kırdı! Hedef Trabzonspor'un yıldızı Pedro Malheiro
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilir.

Bu sezonun başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz ekibi, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu takip ediyor.

BENFİCA, TRABZONSPORLU İSMİ İSTİYOR

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Benfica'nın Pedro Malheiro'yu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer teklifi yapabileceği iddia edildi.

Ek olarak Benfica'nın Trabzonspor'un Malheiro için ödediği bonservis bedelini teklif önerebileceği ancak bordo-mavililerin daha yüksek bir ücret talep edebileceği aktarıldı.

Futbol kariyerine Portekiz'de Vilverdense'de başlayan Malheiro, sonrasında Braga, Palmerias ve Boavista formalarını giydi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'a bu sezonun başında transfer olan 24 yaşındaki sağ bek, 26 maçta süre alırken 4 gol ve 2 asist kaydetti.

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