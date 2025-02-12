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Spor

Portekiz devi istiyor! Trabzonsporlu Malheiro'ya sürpriz talip

Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pedro Malheiro'ya Portekiz'den talip çıktı. Benfica'nın başarılı sağ bek için bordo mavili ekibe teklifte bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Portekiz devi istiyor! Trabzonsporlu Malheiro'ya sürpriz talip
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Sezon başında Trabzonspor'un Boavista'dan transfer ettiği Pedro Malheiro için Portekiz'den transfer iddiası geldi.

O Jogo'nun haberine göre Benfica, önümüzdeki transfer döneminde Pedro Malheiro için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Portekizli sağ bek şimdiden Portekiz devinin radarına girmiş durumda.

Haberde ayrıca, Trabzonspor'un oyuncuyu ucuz bir fiyata bırakmayacağı da belirtildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bu sezon boyunca bordo-mavili forma ile toplamda 26 maçta mücadele eden 24 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmaların 25'inde ilk 11'de yer alarak önemli bir süre sahada kaldı. Malheiro, bu dönemde 4 gol ve 2 asist ile dikkat çeken bir performans sergileyerek takımına katkıda bulundu.

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