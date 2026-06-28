Fenerbahçe mutlak şampiyonluk hedefiyle gireceği yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirmişti. Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertlileri endişelendiren bir haber geçildi.

PORTEKİZ BASININDAN SKRINIAR İDDİASI

Portekiz basını, yeni sezonda İsmail Kartal'ın ilk 11'deki bankosu olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için Benfica'nın devreye girdiğini yazdı. Ülke basınında çıkan haberlere göre o futbolcu Milan Skriniar.

BENFICA'DAN AÇIKLAMA: "İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

A Bola, Record gibi mecralarda çıkan haberlere göre Benfica, Otamendi'nin yerine Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile görüşüyor. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

SON SEÇİMDEKİ BAŞKAN ADAYI, RUI COSTA'YA MEYDAN OKUDU: "ADINI AÇIKLA"

Bu arada Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında, kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya meydan okudu.

RUI COSTA, SKRINIAR'I YALANLAYAMADI

Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin" dedi.

Rui Costa, Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddetti ancak Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını yok saymadı.