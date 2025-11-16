Portekiz, Dünya Kupası biletini 9 golle aldı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Portekiz sahasında Ermenistan'ı ağırladı.

Dragao Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (3), Joao Neves (3), Gonçalo Ramos, Renato Veiga ve Francisco Conceiçao kaydetti. Ermenistan'ın tek golü Eduard Spertsyan'dan geldi.

Cristiano Ronaldo kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Portekiz puanını 13 yaptı ve grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Ermenistan ise grubu 3 puanla bitirdi.