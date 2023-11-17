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Spor

Portekiz, EURO 2024 yürüyüşünü sürdürüyor

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J grubunda Cristiano Ronaldolu Portekiz, Lihtenşyan'a konuk oldu. Deplasman ekibi maçtan 2-0 galip ayrılırken, gruptaki galibiyet sayısını 9'a çıkarmış oldu.

17 Kasım 2023 Cuma 01:15 - Güncelleme:
Portekiz, EURO 2024 yürüyüşünü sürdürüyor
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz Milli Takımı deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'a konuk oldu.

Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.

Portekiz 19 Kasım tarihinde evinde İzlanda'yı ağırlayacak, aynı tarihte Lihtenştayn ise sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Portekiz adına elemelerde en çok atan oyuncu 9 golle Cristiano Ronaldo olurken, 5 golle Bruno Fernandes onu takip ediyor.

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