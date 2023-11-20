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Spor

Portekiz, EURO 2024'e namağlup gidiyor!

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, sahasında İzlanda'yı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı ve grubu namağlup olarak tamamladı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Portekiz, EURO 2024'e namağlup gidiyor!
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EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. hafta karşılaşmasında Portekiz sahasında ağırladığı İzlanda'yı 2-0 yendi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bruno Fernandes ve 66. dakikada Ricardo Horta kaydetti.

Portekiz aldığı bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkardı ve grupta oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.

Portekiz'in EURO 2024 elemeleri performansı:

Portekiz 4-0 Lihtenştayn
Lüksemburg 0-6 Portekiz
Portekiz 3-0 Bosna Hersek
İzlanda 0-1 Portekiz
Slovakya 1-0 Portekiz
Portekiz 9-0 Lüksemburg
Portekiz 3-2 Slovakya
Bosna Hersek 0-5 Portekiz
Lihtenştayn 0-2 Portekiz
Portekiz 2-0 İzlanda

Atılan Gol: 36
Yeni Gol: 2
Gol Yenilmeyen Maç: 9

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