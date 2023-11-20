Portekiz, EURO 2024'e namağlup gidiyor!

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. hafta karşılaşmasında Portekiz sahasında ağırladığı İzlanda'yı 2-0 yendi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bruno Fernandes ve 66. dakikada Ricardo Horta kaydetti.

Portekiz aldığı bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkardı ve grupta oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.

Portekiz'in EURO 2024 elemeleri performansı:

Portekiz 4-0 Lihtenştayn

Lüksemburg 0-6 Portekiz

Portekiz 3-0 Bosna Hersek

İzlanda 0-1 Portekiz

Slovakya 1-0 Portekiz

Portekiz 9-0 Lüksemburg

Portekiz 3-2 Slovakya

Bosna Hersek 0-5 Portekiz

Lihtenştayn 0-2 Portekiz

Portekiz 2-0 İzlanda

Atılan Gol: 36

Yeni Gol: 2

Gol Yenilmeyen Maç: 9