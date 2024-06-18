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Spor

Portekiz galibiyeti uzatmalarda aldı!

Portekiz, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 90+2'inci dakikada Conceiçao'nun attığı golle 2-1 mağlup eden Portekiz turnuvaya üç puanla başladı.

18 Haziran 2024 Salı 23:59 - Güncelleme:
Portekiz galibiyeti uzatmalarda aldı!
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EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadı'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.

Çekya, 62. dakikada Lukas Provad'ın golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 69. dakikada Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Portekiz Conceiçao ile 90+2'de bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Maç da bu skorla sona erdi.

PEPE EN YAŞLI OYUNCU OLDU

Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11 çıkan Pepe (41 yaş 113 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Türkiye'nin Gürcistan'ı mağlup etmesinin ardından ilk haftayı milli takımımız averajla lider tamamladı.

Grubun bir sonraki haftasında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çekya ile de Gürcistan oynayacak.

İŞTE PUAN DURUMU

(3) Türkiye

(3) Portekiz

(0) Çekya

(0) Gürcistan

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