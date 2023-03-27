Portekiz gol olup Lüksemburg'a yağdı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Portekiz karşı karşıya geldi.

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 6-0 kazanırken galibiyet golleri; 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Portekiz'de Rafael Leao, 85. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ikinci maçların ardından Portekiz grupta 6 puana ulaşırken, Lüksemburg 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Portekiz evinde Bosna Hersek'i konuk ederken, Lüksemburg kendi sahasında Lihtenştayn ile karşılaşacak.