Roberto Martinez'in çalıştırdığı Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Danimarka'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. A Ligi'nde aldığı sonuçlarla ve oynattığı oyunla tartışma konusu olan Martinez, bir kez daha Portekiz basının hedefi oldu. Record'da yazan Nuno Felix, milli takım için uygun olan kişinin Jose Mourinho olduğunu iddia etti. İşte Felix'in o sözleri: "Yeterli! Sevgili Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença... Cep telefonunuzu açın ve Jose Mourinho'yu arayın. 'Milli takımın son iki yıldaki en kötü performansıydı!' bunu söyleyen bizzat Martinez'di.

TEKNİK DİREKTÖRSÜZ BİR TAKIM!

Rakibi ve deplasmanda oynamamızı düşününce, en kötüsü müydü bilmiyorum ama yine de gerçek bir felaketti! Danimarka'ya karşı sert ama dünya çapında bir referans olmaktan uzak bir mücadele veren Portekiz; ruhsuz, kimliksiz ve daha da kötüsü teknik direktörsüz bir takımdı. Boş stratejilerle dolu, kötü sonuçlar veren konuşmalar konusunda uzman olan Martinez, 'Büyümek için bu tür oyunlara ihtiyacımız var' dedi. Büyümek mi?! Bu takımın hala 'büyümeye' ihtiyacı var mı?! Bu takım bireysel yetenekle, saf yetenekle ayakta kalıyor ama organizasyon, strateji ve liderlik gerektiğinde...

HIRSIMIZI GERİ KAZANDIRABİLİR

Martinez'in bir oyun planı yok, bir B planı yok. Peki ya şimdi? Bahanelerle dolu bir basın toplantısını daha mı bekleyeceğiz. Yoksa Pedro Proença telefonu açıp José'yi mi arayacak? Takımın lidere, karizmaya, en üst seviyede tecrübeye, sadece 'güzel oynamaktan öte, kazanmanın ne demek olduğunu bilen ve bu takımı rekabetçi bir makineye dönüştürebilecek bir hocaya ihtiyacı var. Mourinho o kişidir! Daha önce reddetmişti ama belki de artık doğru zaman geldi. Proença eğer göreviyle iz bırakmak istiyorsa, bir telefon uzağınızda. Bize kimliğimizi ve hırsımızı geri verebilecek bir koça ihtiyacımız var."