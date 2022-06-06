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Spor

Portekiz, İsviçre'yi farklı yendi

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde evinde konuk ettiği İsviçre'yi 4-0 mağlup etti.

6 Haziran 2022 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. maç gününde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

Portekiz adına gol perdesini 15. dakikada William Carvalho ile açtı. Golün asistini Cristiano Ronaldo yaptı.

Ronaldo, 35. dakikada sahneye çıktı, 39'da bir kez daha fileleri havalandırdı. Ronaldo bu gollerle birlikte milli takım kariyerindeki gol sayısını 117'ye yükseltti ve kendine ait olan rekoru geliştirdi.

68. dakikada Joao Cancelo, skoru belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Portekiz, 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. İsviçre ise henüz puanla tanışamadı.

Portekiz, bir sonraki maçında Çekya'yı ağırlayacak. İsviçre ise sahasında İspanya'yı konuk edecek.

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