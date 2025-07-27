Fenerbahçe'nin 14 günlük sezon öncesi kampı sona erdi. Çalışmalarını Portekiz'de gerçekleştiren sarı lacivertliler, konakladığı tesislerden ayrıldı.

Albufeira bölgesinde 3, Lizbon'da 1 hazırlık maçı yapan Jose Mourinho'nun ekibi, başarılı bir grafik çizdi. Portimonense'yi 2-1, Uniao Leiria'yı 2-0, Al İttihad'ı ise 4-0 geçen sarı lacivertliler, Eusebio Cup kapsamında Lizbon'da karşılaştığı Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

YENİ TRANSFERLER TAKIMA ADAPTE OLDU

Jose Mourinho, bu süreçte birçok futbolcusuna şans verdi. Daha çok dörtlü savunmayı tercih eden Portekizli teknik adam, yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin'i de kısa sürede takıma adapte etti.

Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, kampın tamamında bireysel çalıştı. Sakatlıkları devam eden futbolcuların bir yandan da tedavi süreçleri devam etti.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP: LAZİO

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da son hazırlık maçını Lazio ile Kadıköy'de oynayacak.

Ardından Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak sarı lacivertliler, sezona merhaba diyecek. Bu eşleşmenin ilk maçı 6 Ağustos'ta Rotterdam'da; rövanş maçı 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Sakatlığı sebebiyle kampı katılmayan Anderson Talisca'nın 2'nci maçta kadroda olması bekleniyor.