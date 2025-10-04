Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Fransız ekibi Nice maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Performansıyla takdir toplayan yıldız futbolcu, Portekiz basınında da gündem oldu. Onefootball, "Büyük hikayenin kahramanı Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'dan Benfica'ya geldi, 27 gol attı. Benfica, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elerken tek golün kahramanıydı. Şimdi attığı gollerle Fenerbahçe'ye Avrupa'da ilk galibiyetini getirdi" ifadelerini kullandı. Kerem'in, 4 maçlık gol suskunluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde parladığı ifade edildi.

RÜYA GİBİ BİR AKŞAM

Record, "Kerem için rüya gibi bir akşam. Geçtiğimiz transfer döneminde 22,5 milyon avro karşılığında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Türk milli oyuncu, İstanbul ekibindeki ilk golünü beşinci maçta atarak iki gol kaydetti ve Avrupa Ligi ikinci turunda Nice'e karşı alınan 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye transfer olarak gündem olan Aktürkoğlu, Nice karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlarla arasındaki bağı da kuvvetlendirdi.