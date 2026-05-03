  • Portekiz Ligi'nde şampiyon Francesco Farioli'li Porto!
Spor

Portekiz Ligi'nde şampiyon Francesco Farioli'li Porto!

Porto, Primeira Liga'nın 32. haftasında evinde Alverca'yı 1-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 00:55 - Güncelleme:
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.

Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.

