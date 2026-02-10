İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6401
  • EURO
    51,9819
  • ALTIN
    7083.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz Milli Takımı için Jose Mourinho iddiası
Spor

Portekiz Milli Takımı için Jose Mourinho iddiası

Kariyerine Benfica'da devam eden deneyimli teknik direktör Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun Roberto Martinez'in ardından Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya teklifte bulunacağı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 12:24 - Güncelleme:
Portekiz Milli Takımı için Jose Mourinho iddiası
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takım hayaline bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından kavuşabilir.

Kariyerinde bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

MOURINHO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eriyor. ESPN'de yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın ardından Martinez'in de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jose Mourinho'yu göreve getirmeyi düşünüyor.

Portekiz Futbol Federasyonu, Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya teklifte bulunacak.

Sezona Fenerbahçe ile başlayan Jose Mourinho, daha sonra sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından Benfica'nın başına geçmişti. 63 yaşındaki teknik adam, Benfica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

MOURINHO YERİNE AMORIM

Öte yandan Benfica da Mourinho ile ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından deneyimli teknik adam sonrası için plan yapmaya başladı. ESPN'nin haberine göre, Benfica, Mourinho'nun olası ayrılığında Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'i göreve getirmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.