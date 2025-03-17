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Spor

Portekiz Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! ''Türkler Kartal'ın iştahını doyurdu''

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica deplasmanda Rio Ave'yi 3-2 mağlup etti. Kerem ve Orkun'nun birer gol attığı müsabaka sonrası Portekiz basını iki yıldız oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için atılan manşetler...

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Portekiz Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! ''Türkler Kartal'ın iştahını doyurdu''
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Portekiz Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Demir Ege Tıknaz'ın takımı Rio Ave'ye konuk oldu.

Dos Arcos Stadı'nda oynana maç 3-2 misafir takımın üstünlüğüyle sona ererken, Orkun ve Kerem attıkları gollerle galibiyete katkı sağladılar. Portekiz basınında Türk futbolcuların performansı gündem oldu.

A Bola Gazetesi, Orkun Kökçü'yü "maçın adamı" seçerken milli futbolcu için "30. dakikada 25 metreden, Osmanlı'nın en tatlı lezzeti 'baklava'yı andıran, kusursuz bir teknikle şapkadan tavşan çıkardı. Sadece bununla kalmadı, topu geri almaktan hiç kaçınmadan, bayrağı devralıp orkestrayı yönetmeyi başardı. Golün yanı sıra, Benfica'nın hücum hattını açan ve Rio Ave'nin işini zorlaştıran, akıllarda kalan çok sayıda teknik kalitede pası da vardı." ifadelerini kullandı.

Gazete Kerem Aktürkoğlu için ise "İyi bir teknik performansla galibiyet golünü atarak Benfica'nın kahramanı oldu. Maça çok iyi bir ruhla çıktı." yorumu yapıldı.

Record Gazetesi'nin "Türkler Kartal'ın iştahını doyurdu" başlığıyla verdiği haberde, milli futbolcuların perfomansına vurgu yaparak "Ramazan ayının ortasında Kökçü, güzel bir golle skoru açtı ve Florentino'nun 'ihanetine' Aktürkoğlu'nun etkililiği sayesinde tepki gösteren takımın hakimiyetine katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Diario de Noticias ise "Kolay görünüyordu, karmaşıklaştı ama sonra Türk büyüsü ortaya çıktı" başlığına yer verdiği haberde "Benfica, Rio Ave karşısında 2-0 galip durumdaydı ancak Florentino'nun inanılmaz hatası sonucu beraberlik golünü yedi ancak Aktürkoğlu yedek kulübesinden oyuna girerek Kartallar'a galibiyeti getirdi.Türk futbolcu, harika bir vuruşla Benfica'yı yeniden öne geçirdi" yorumu yapıldı.

O Jogo'da ise maç haberi "Kökçü koordine ediyor, Aktürkoğlu çözüyor" başlığıyla verildi.

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