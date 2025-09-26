İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5793
  • EURO
    48,6004
  • ALTIN
    5001.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz Rafa Silva'yı konuşuyor! ''Unutulmayacak bir sezon başlangıcı''
Spor

Portekiz Rafa Silva'yı konuşuyor! ''Unutulmayacak bir sezon başlangıcı''

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği erteleme maçında hat-trickle yıldızlaşan Rafa Silva, ülkesinde manşetleri süsledi. İşte ayrıntılar...

Akşam26 Eylül 2025 Cuma 07:39 - Güncelleme:
Portekiz Rafa Silva'yı konuşuyor! ''Unutulmayacak bir sezon başlangıcı''
ABONE OL

Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Beşiktaş, Kayseri deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya, Kartal'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva attığı 3 golle damga vurdu. Bu sonucun ardından Portekizli hücumcu, kariyerindeki ilk hat-trick'i de Beşiktaş formasıyla gerçekleştirmiş oldu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce 13 kez bir karşılaşmada 2 gol kaydetmiş, ancak 3 gol atarak hattrick yapma başarısına ulaşamamıştı. Rafa'nın bu performansı ülkesinde de gündem oldu.

UNUTULMAZ PERFORMANS

Portekiz basınından Record gazetesi Rafa Silva'nın performansı hakkında, "Rafa Silva dün unutulmaz bir performans sergiledi. 32 yaşındaki Beşiktaşlı hücum oyuncusu, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. İstanbul ekibi, son dört maçının üçünü kaybetmiş ve hiçbirinde gol atamamıştı. Eski Benfica orta saha oyuncusu Orkun Kökçü de Rafa Silva'nın ilk golünde muhteşem bir asist yaptı. Rafa'nın performansı Beşiktaş'ı perçinledi" yorumunu yaptı.

22 GOL 15 ASİSTE İMZA

A Bola ise "Rafa Silva şüphesiz unutulmayacak bir sezon başlangıcı yaptı. Avrupa kupalarını kaçıran ve ligde orta sıralarda yer alan Beşiktaş, Çarşamba günü Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisine geri döndü. Jota Silva, ligin ilk haftasında ertelenen bir maç nedeniyle kadroya alınmadı. Maçın yıldızı şüphesiz, bu dört golden üçünü atan Rafa Silva'ydı. İlki, maçın ilk çeyreğinde Orkun Kökçü'nun asistiydi" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ta 60 maça çıkan Rafa, 22 gol ve 15 asiste ulaşmayı bildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.