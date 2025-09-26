Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Beşiktaş, Kayseri deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya, Kartal'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva attığı 3 golle damga vurdu. Bu sonucun ardından Portekizli hücumcu, kariyerindeki ilk hat-trick'i de Beşiktaş formasıyla gerçekleştirmiş oldu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce 13 kez bir karşılaşmada 2 gol kaydetmiş, ancak 3 gol atarak hattrick yapma başarısına ulaşamamıştı. Rafa'nın bu performansı ülkesinde de gündem oldu.

UNUTULMAZ PERFORMANS

Portekiz basınından Record gazetesi Rafa Silva'nın performansı hakkında, "Rafa Silva dün unutulmaz bir performans sergiledi. 32 yaşındaki Beşiktaşlı hücum oyuncusu, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. İstanbul ekibi, son dört maçının üçünü kaybetmiş ve hiçbirinde gol atamamıştı. Eski Benfica orta saha oyuncusu Orkun Kökçü de Rafa Silva'nın ilk golünde muhteşem bir asist yaptı. Rafa'nın performansı Beşiktaş'ı perçinledi" yorumunu yaptı.

22 GOL 15 ASİSTE İMZA

A Bola ise "Rafa Silva şüphesiz unutulmayacak bir sezon başlangıcı yaptı. Avrupa kupalarını kaçıran ve ligde orta sıralarda yer alan Beşiktaş, Çarşamba günü Kayserispor'u 4-0 yenerek galibiyet serisine geri döndü. Jota Silva, ligin ilk haftasında ertelenen bir maç nedeniyle kadroya alınmadı. Maçın yıldızı şüphesiz, bu dört golden üçünü atan Rafa Silva'ydı. İlki, maçın ilk çeyreğinde Orkun Kökçü'nun asistiydi" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ta 60 maça çıkan Rafa, 22 gol ve 15 asiste ulaşmayı bildi.