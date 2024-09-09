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Spor

Portekiz, Ronaldo ile kazandı!

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında İskoçya ile karşılaştı. Benfica Stadı'nda oynanan maçı Portekiz, Ronaldo'nun son dakika golüyle 2-1 kazandı.

9 Eylül 2024 Pazartesi 00:28 - Güncelleme:
Portekiz, Ronaldo ile kazandı!
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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında İskoçya ile karşılaştı. Benfica Stadı'nda oynanan maçı Portekiz, Ronaldo'nun son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Bruno Fernandes, 88. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

İskoçya'nın tek golü 7. dakikada McTominay'dan geldi.

Hırvatistan maçında 900. kariyer golünü atan Ronaldo, bu sayıyı 901'e çıkardı.

Portekiz ligde ikinci galibiyetini alırken, İskoçya 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Portekiz, 12 Ekim'de Polonya ile oynayacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

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