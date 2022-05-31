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Spor

Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e konuk olacak. Peki Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AA31 Mayıs 2022 Salı 10:34 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

Portekiz'deki Viana do Castelo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

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