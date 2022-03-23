Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:37

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

DÜNYA KUPASI YOLU

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Milli takımın ilk hedefi, tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ İLE 5. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti.

2022'DEKİ İLK MAÇ

Milliler, Portekiz mücadelesiyle 2022 yılındaki ilk maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde de 25 gole engel olamadı.

TÜRKİYE 603. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçıyla tarihinde 603. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 257'si deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 602 karşılaşmanın 519'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 602 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.