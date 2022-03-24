İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,835
  • EURO
    16,3802
  • ALTIN
    935.367
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz Türkiye maçı TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? Portekiz Türkiye maçı TRT1 şifresiz izleme
Spor

Portekiz Türkiye maçı TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? Portekiz Türkiye maçı TRT1 şifresiz izleme

A Milli Takım, bu akşam Portekiz'le karşılaşacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali Portekiz-Türkiye maçı öncesi TRT 1'den frekans güncellemesi geldi. Milli maçı izlemek isteyen futbolseverler 'TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? Portekiz Türkiye maçı nasıl şifresiz izlenir?' sorularına yanıt arıyor. İşte Portekiz Türkiye maçını şifresiz izlemek isteyenler için TRT1 Uydu Frekans Bilgileri

24 Mart 2022 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 17:50
ABONE OL

Portekiz-Türkiye maçı TRT1'den nasıl izlenir? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Portekiz Türkiye maçı TRT 1'den yayınlanacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında maçın TRT1'den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Peki TRT 1 Uydu frekansı nasıl güncellenir? TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Portekiz - Türkiye maçı şifresiz izlemek için TRT uydu bilgileri...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'le karşılaşacak. Mücadele, TRT1'den naklen yayınlanacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında maçın TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Portekiz - Türkiye maçı TRT şifresiz izlemek için frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TRT FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

UEFA'nın şifresiz yayın haklarının Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT 1 Frekans Bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde mücadele edecek olan A Milli Takım, deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz Türkiye maçı bu akşam 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.