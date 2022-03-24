Portekiz-Türkiye maçı TRT1'den nasıl izlenir? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Portekiz Türkiye maçı TRT 1'den yayınlanacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında maçın TRT1'den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Peki TRT 1 Uydu frekansı nasıl güncellenir? TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Portekiz - Türkiye maçı şifresiz izlemek için TRT uydu bilgileri...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'le karşılaşacak. Mücadele, TRT1'den naklen yayınlanacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında maçın TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Portekiz - Türkiye maçı TRT şifresiz izlemek için frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TRT FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

UEFA'nın şifresiz yayın haklarının Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT 1 Frekans Bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde mücadele edecek olan A Milli Takım, deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz Türkiye maçı bu akşam 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.