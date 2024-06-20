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Spor

Portekiz, Türkiye maçına hazırlanıyor

Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına deam ediyor.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 19:47 - Güncelleme:
Portekiz, Türkiye maçına hazırlanıyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenmanda yer aldı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Portekiz, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Türkiye karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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