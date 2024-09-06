Portekiz, Uluslar Ligi'ne kazanarak başladı!

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.
Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.
Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.