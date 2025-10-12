İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Portekiz uzatmalarda kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 90+1'de Ruben Neves kaydetti.

12 Ekim 2025 Pazar 01:22
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 1-0 kazandı.

Maçın tek golünü 90+1'de Ruben Neves kaydetti.

Portekiz, 75. dakikada Cristiano Ronaldo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İrlanda'da Başakşehirli Festy Ebosele 64 dakikada sahada kaldı. Portekiz'de Fenerbahçeli Nelson Semedo ise 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Grupta Portekiz 9 puana ulaştı. İrlanda ise 1 puanda kaldı.

Portekiz, bir sonraki maçında 2. sıradaki Macaristan'ı ağırlayacak. İrlanda ise Ermenistan'ı konuk edecek.

